Seis morrem em acidente entre carros e caminhão em MG

BELO HORIZONTE - Seis pessoas morreram em acidente envolvendo dois carros e um caminhão carregado de melancias na BR-040, no município de Itabirito, região central de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão tombou e a carga atingiu os dois veículos, um Palio de Belo Horizonte e um Prisma de Brasília.

Entre os mortos, quatro estavam no Palio e um no Prisma. Ao tombar, o caminhão atingiu a mureta de proteção e caiu em um barranco, o que provocou a morte do motorista.

Outras quatro pessoas se feriram e foram levadas ao Hospital João 23, em Belo Horizonte. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 588 no trecho da estrada entre o Rio de Janeiro e a capital mineira. Segundo o último relatório da Polícia Rodoviária Federal, o tráfego na estrada estava interrompido por causa do acidente até as 19h30.