Seis pessoas morrem em Alagoas por causa das chuvas

O nível do rio Paraíba chegou a 6,4 metros. Atalaia, Viçosa, Capela, Quebrangulo, Paulo Jacinto foram as cidades atingidas. Todas as rodovias federais de Alagoas estão interditadas.

Há pessoas ilhadas em Rio Largo e Murici. Em União dos Palmares, a Unidade de Resgate não teve acesso a Subestação da Eletrobrás, onde estão mais de 20 pessoas ilhadas desde ontem. As vítimas estão sem alimentação e água. O acesso só é feito por meio de helicóptero. No Povoado Jacinto, 30 pessoas estão ilhadas na Fazenda Bequinho.