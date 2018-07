Seis PMs são presos por ação que causou fogo a ônibus No começo da noite deste domingo (9), a Polícia Civil prendeu seis PMs envolvidos na morte de Maycon de Moraes, morto em abordagem ao Passat vermelho que ocupava junto com outro jovem, à 1h30, no bairro do Jaçanã, zona norte da capital paulista. Três dos policiais estavam na viatura que supostamente trocou tiros com os ocupantes do veículo, em que estava também Walterney Marques da Silva Júnior, ferido na ação. Os PMs serão indiciados por homicídio. Os demais, que eram de uma viatura de apoio, responderão por tentativa de homicídio. Com base em testemunhos de vizinhos e parentes, o delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Charles We Ming Wang entendeu que há indícios de execução e de que provas foram forjadas.