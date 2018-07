Seis presos fogem da cadeia Pública de Miracatu Seis presos fugiram no final da manhã deste domingo da Cadeia Pública de Miracatu, a 138 quilômetros da cidade de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, a direção da cadeia ainda faz a contagem dos detentos e prepara-se para iniciar as buscas. No final do mês passado, a polícia conseguiu recapturar dez presos que haviam fugido da mesma cadeia através de um túnel.