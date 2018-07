Seis são flagrados embriagados em rodovias de SP A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou seis motoristas embriagados em estradas federais que cortam o Estado de São Paulo entre quarta-feira e ontem. De acordo com a polícia, o motorista que apresentou o maior índice de álcool no sangue ao fazer o teste do bafômetro estava com 0,84 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões. Ele foi abordado na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), na região de Marília, no interior paulista. A rodovia Presidente Dutra foi a que registrou maior número de ocorrências de embriaguez ao volante: três ao todo. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, no quilômetro 215, um motorista embriagado foi abordado após se envolver em um acidente. Já no quilômetro 57, em Guaratinguetá, interior paulista, o condutor detido estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Todos os motoristas foram encaminhados às delegacias de Polícia Civil dos respectivos municípios.