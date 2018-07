Seis são mantidos reféns por internos da Fundação Casa Seis funcionários da Fundação Casa da Unidade de Campinas, no interior de São Paulo, são mantidos reféns na manhã de hoje após um tumulto iniciado logo após o horário do café da manhã. Os adolescentes começaram a quebrar móveis e equipamentos da unidade, localizada no bairro São Martim.