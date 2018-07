Seis são presos acusados de tráfico de drogas no Acre

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira, 29, seis pessoas durante a Operação Data Venia, que foi deflagrada com o objetivo de desarticular uma quadrilha que traficava drogas do Acre para outros Estados. Cinco pessoas foram presas em Rio Branco e outra em Brasiléia, na divisa com a Bolívia, segundo a PF. Outros seis mandados de busca e apreensão também já foram cumpridos. A operação foi um desmembramento da Operação Terra do Sol, deflagrada no primeiro semestre de 2007 pela PF no Acre e no Rio Grande do Norte, onde uma mulher aparecia como fornecedora de entorpecentes. A partir das informações desta operação, a PF investigou por 10 meses, chegando aos demais membros do grupo, dentre eles um advogado que atuava como negociador no pagamento de entorpecentes, além de manter relações amorosas e ser sócio da líder do grupo. O advogado tinha acesso aos processos em trâmite do Judiciário ou até mesmo em fase policial, a fim de facilitar o tráfico praticado pela organização, vindo depois atuar em causa dos criminosos que fossem presos, instruindo-os a dificultarem o trabalho da polícia e do Judiciário na elucidação dos crimes. Foram encontrados nas residências dos investigados aproximadamente um quilo de entorpecente, uma arma e veículos.