Seis são presos em operação contra o tráfico de drogas Seis pessoas foram presas hoje durante a Operação Limite, da Polícia Federal, que tem o objetivo de desarticular uma quadrilha interestadual de tráfico de drogas nos estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Quatro foram presos em Amambaí e um Naviraí, em MS. O último preso foi abordado em Campo Mourão, no Paraná. Entre os detidos está o líder da quadrilha.