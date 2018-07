Seis são presos por roubo de carga em Osasco

O motorista da carreta roubada contou à polícia que foi rendido por homens armados durante a madrugada de ontem na Rodovia Régis Bittencourt, altura de São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. Ele foi forçado a entregar a carga aos bandidos e foi colocado dentro do porta-malas de um Santana, de onde seria libertado horas depois, em Osasco.

Quando ligou para a Polícia Militar, foi informado de que o veículo e a carga roubados já tinham sido recuperados pelos policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), que foram informados sobre o roubo da carga e o sequestro do motorista pela transportadora proprietária do veículo. O caminhão foi localizado por meio do sinal rastreador.

Três dos presos tinham passagens anteriores por crimes de roubo, receptação, agressão e homicídio. Eles não resistiram à prisão, mas não quiseram revelar para onde a carga deveria ser levada e nem os autores do ataque ao veículo da transportadora.

Os acusados presos são Ariosvaldo Marques Mangueira, 32 anos, ex-presidiário, com passagens por roubo e receptação; Celso Francisco Sampaio, 57 anos, tem passagens por homicídio, furto e agressão, entre outros crimes; Ednilson de Souza Mangueira, 24 anos, já foi preso anteriormente por receptação e formação de quadrilha; Bruno Pinto da Silva, 27 anos; Reginaldo Souza da Silva, 23 anos; e James Pinto da Silva, 26 anos, todos sem antecedentes criminais.