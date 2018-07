Seis supostos milicianos são presos no Rio de Janeiro Seis homens, suspeitos de integrar uma milícia que atuava no Morro do Fubá, em Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro, foram presos na manhã de hoje por agentes da Polícia Civil. Fardas do Exército e da Polícia Militar (PM) foram encontradas com os detidos. Segundo a polícia, foram apreendidos também três fuzis, cinco pistolas, três submetralhadoras, além de três granadas e telefones celulares.