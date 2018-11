Seis viaturas da PM são incendiadas em Barreiras-BA Seis viaturas que aguardavam conserto no pátio do 10º Batalhão da Polícia Militar (PM) em Barreiras, extremo oeste da Bahia, foram incendiadas na madrugada de hoje. A corregedoria da PM abriu inquérito para investigar a ocorrência e o Departamento de Polícia Técnica periciou os automóveis durante a manhã de hoje. A principal suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por um dos 16 policiais que estavam de plantão no batalhão.