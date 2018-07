Seita russa é achada após quase uma década oculta num subsolo

O grupo inclui 20 crianças, a mais nova delas com um ano e meio de idade. Muitos dos participantes da seita nasceram no subsolo e nunca viram a luz do dia até que promotores descobrissem seu esconderijo, em 1o de agosto, e mandassem o grupo para exames médicos. Descobriu-se também que uma moça de 17 anos está grávida.

A religião era reprimida na União Soviética, que desmoronou em 1991, motivando o surgimento de vários cultos e seitas no vácuo que se seguiu.

A seita subterrânea se chama fayzarahmanista, nome alusivo a Fayzrahman Satarov, de 83 anos, que diz ser profeta e declarou sua própria casa como um Estado islâmico independente, segundo reportagem do canal de TV Vesti.

A emissora disse que seus seguidores eram estimulados a lerem textos do "profeta", e que a maioria estava proibida de sair do bunker com oito andares subterrâneos que foi escavado sob um edifício.

Promotores abriram uma investigação criminal sobre a seita e disseram que ela será dissolvida se mantiver suas atividades ilegais, como privar os membros de buscarem educação e atendimento médico.

Ninguém foi preso, mas a polícia deve investigar as suspeitas de que algumas das crianças sofreram abusos sexuais. Um tribunal vai decidir se as crianças podem permanecer com os pais.

Kazan fica 800 quilômetros a leste de Moscou, no Tatarstão, uma república russa com população de maioria islâmica.

(Reportagem de Nastassia Astrasheuskaya)