Seleção das federais começa sem problemas

Educação não havia divulgado o balanço de quantos candidatos se cadastraram no primeiro dia. As inscrições podem ser feitas pela internet até segunda-feira.

Maiara Macheldey, de 18 anos, ficou sabendo apenas ontem, pelos professores do cursinho da Poli, que poderia tentar mais uma vez uma vaga ainda neste ano. "Tentei no início do ano em Minas Gerais, mas, como minha nota no Enem não foi muito boa, não me chamaram", conta. "Quem sabe agora no meio do ano está mais fácil."