Seleção de trainee via internet ajuda a divulgar marcas

De produções toscas a vídeos que não devem nada a curtas-metragens de qualidade. Cenas engraçadas, clássicas montagens de fotografias com mensagens bonitas. Alguns depoimentos sem graça, outros com muita criatividade. Tem de tudo um pouco nos vídeos de candidatos a trainees das multinacionais Unilever e Johnson & Johnson que estão disponíveis no site de vídeos Youtube, numa espécie de reality show que ajuda a divulgar as marcas das empresas. A AmBev adotou a rede social para postar o vídeo institucional do seu programa de seleção, e viu quase dobrar o número de candidatos: 60 mil ante 31 mil do ano passado.

Parte do programa de seleção da Unilever faz sua estreia na internet e 48 mil pessoas se candidataram. Na Johnson & Johnson, que usou mesma estratégia, outros 20 mil candidatos. O gerente de Recursos Humanos da Johnson & Johnson, Alderlei Cunha, afirma que a utilização dos vídeos pela primeira vez neste ano explica o aumento no número de participantes. No ano passado foram 15 mil inscritos.

"A ideia desse programa era alcançar público alvo da nossa empresa, que é o jovem, para que eles utilizassem uma mídia social que é comum a eles, que já estão acostumados. Dessa forma, o programa por si só seria atrativo para os jovens", afirma Cunha.

Ele explica que essa iniciativa despertou o interesse da empresa em todo o mundo, pois fará uma apresentação do programa, exclusivo da filial brasileira, nos Estados Unidos.

Tanto Jonhson & Johnson quanto Unilever fizeram uma parceria com a Cia de Talentos, que desenvolveu os programas de trainees das duas multinacionais. Em ambos os casos, a seleção está em pleno curso e a gravação de vídeos é uma das etapas decisivas de cada programa. Os vencedores serão anunciados em meados de dezembro.

No caso da Johnson & Johnson, a Cia de Talentos desenvolveu uma rede de blogs numa rede social fechada, na qual apenas consultores da Cia e executivos das duas multinacionais têm acesso aos vídeos. Isso foi feito para preservar a privacidade dos candidatos.

No entanto, eles poderiam, se quisessem, postar o vídeo no Youtube. A consultora da Cia de Talentos que trabalha com o programa da Johnson & Johnson, Renata Damazio, diz que foram gravados dois mil vídeos. Quatro pessoas estão analisando as produções e a previsão era a de que até sexta-feira o trabalho estaria terminado.

Renata diz que a previsão é a de aprovar 638 vídeos para as próximas etapas que serão presenciais. O processo será feito por meio de dinâmicas de grupo e entrevistas individuais. No final, apenas 31 pessoas serão aprovadas para trabalhar na Johnson & Johnson. "A resposta vem antes do Natal para eles (aprovados) comemorarem. Começam a trabalhar no primeiro dia útil de janeiro", conta Renata.

APROXIMAÇÃO

Mônica Mayol, consultora da Cia de Talentos que trabalha no processo de seleção da Unilever, afirma que a solução foi criar uma rede própria e fechada de blogs para a etapa de tarefas virtuais. "Além da inovação, foi uma forma de se aproximar mais dessa geração que domina e está ligada na tecnologia, que é online e muito mais rápida", diz ela.

De acordo com ela, o Youtube foi utilizado como um recurso para os candidatos. Se eles quisessem, poderiam responder a uma das tarefas das fases de seleção com a gravação de um vídeo. Mônica conta que nessa fase de blogs são 8 mil concorrentes. Por isso, se todos eles quisessem gravar um vídeo o canal de blogs fechado que foi criado não suportaria.

O final da seleção será no início de dezembro e somente entrarão na empresa até 30 pessoas. "A gente buscou usar várias formas para interagir melhor com o jovem", afirma a especialista em recrutamento e seleção da Ambev, Maria Isabel Bergamo Albernaz. "No Youtube, todo mundo está antenado para olhar as novidades e ver o que tem de diferente ou de espontâneo dentro da rede. É uma forma de conexão direta com os nossos candidatos."

A AmBev, diz ela, utiliza o Youtube para postar seu vídeo institucional do programa de trainees pela segunda vez este ano, já que a estreia ocorreu no ano passado. No site da empresa, durante o período de inscrição dos candidatos a trainees, de 20 de julho a 7 de setembro, foram criados blogs de ex-trainees da companhia que hoje são executivos da AmBev. Desde 1990, cerca de 500 pessoas entraram em empresas do grupo por meio de programas de trainees.

NÚMERO

60 mil

foi o total de jovens inscritos no processo seletivo promovido pela Ambev. A empresa abriu 30 vagas para trainees este ano e anuncia os selecionados em dezembro