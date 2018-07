Seleção do menor país do mundo disputa primeiro jogo

A seleção de um dos menores países do mundo, o Principado de Sealand, finalmente fez seu primeiro jogo.

Sealand fica a cerca de dez quilômetros da costa da Grã-Bretanha em uma plataforma desativada e, apesar de ser considerado uma entidade não reconhecida, alega ser uma nação independente desde a sua fundação pela família Bates, em 1967.

A falta de espaço na plataforma fez com que os treinos do time fossem realizados fora de Sealand. E, para conseguir montar a equipe, o príncipe regente de Sealand, Michael, chamou fãs e ex-jogadores, como Derek Stillie, ex-goleiro da seleção da Escócia, aposentado há quatro anos.

O próprio príncipe foi conversar com a equipe antes do jogo, contra a seleção das Ilhas Chago.

Mas não adiantou muito. O primeiro tempo acabou com dois a zero para a seleção de Chagos. No segundo tempo, Sealand reagiu e fez seu gol, mas o jogo terminou em três a um para Chagos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.