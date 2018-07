Seleção fará amistosos com China e África do Sul em setembro

As duas partidas serão realizadas em solo brasileiro. O Brasil receberá os sul-africanos no dia 7 de setembro, no Morumbi, em São Paulo, e os chineses no estádio Arruda, no Recife, no dia 10.

Inicialmente, a seleção enfrentaria o Chile no Morumbi no dia 7, mas os chilenos desistiram do encontro, que será agora feito contra a África do Sul, seleção que disputou a última Copa do Mundo por ser o país-sede, mas não passou da primeira fase do torneio.

Já a China não garantiu vaga para a Copa de 2010 e disputou o Mundial pela última vez em 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

A China ocupa a 68a posição no ranking da Fifa, empatada com a África do Sul. O Brasil ocupava a 11a posição na última edição do ranking, atrás de seleções como a da Croácia e a da Dinamarca.

(Reportagem de Eduardo Simões)