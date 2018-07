Seleção perde de 3 a 0 da Argentina e vai disputar bronze

O sonho brasileiro de uma medalha de ouro olímpica no futebol masculino foi por água abaixo nos Jogos Olímpicos de Pequim após a derrota de 3 a 0 para Argentina nesta terça-feira. Os algozes da equipe do técnico Dunga foram o centro-avante Sérgio Aguero - que marcou dois gols em um espaço de apenas cinco minutos, aos 7" e aos 12" do segundo tempo - e o capitão Riquelme, que marcou de pênalti aos 30". O Brasil chegou a esperava abrir sua contagem com um gol aos 19 minutos da segunda etapa, após uma cobrança de falta na trave de Ronaldinho - entretanto, o gol foi anulado por impedimento. As duas equipes iniciaram a partida criando oportunidades de ataque, mas logo a Argentina passou a dominar o confronto, criando mais chances. A vitória dos atuais campeões olímpicos foi acompanhada pelo maior ídolo futebolístico argentino, Diego Maradona, que estava entre o público do estádio dos Trabalhadores. O Brasil disputará a medalha de bronze na sexta-feira às 8h de Brasília, jogando contra a Bélgica, que já venceu na primeira fase destes Jogos Olímpicos por 1 a 0. O duelo será em Xangai. Em Pequim, o ouro olímpico será disputado entre a Argentina e a seleção da Nigéria, campeã em 1996 em Atlanta, em uma partida no sábado, às 13h de Brasília. O Brasil mantém a possibilidade de uma medalha de ouro no futebol olímpico. O primeiro lugar será disputado na quinta-feira, às 10h de Brasília, contra os Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.