Seleção precisa reconquistar torcida e espaço no futebol mundial, diz Dunga Após o vexame na Copa do Mundo este ano, a seleção brasileira precisa reconquistar a torcida e seu espaço no mundo do futebol, segundo o técnico Dunga, que convoca na próxima terça-feira a lista de jogadores para dois amistosos na sua volta ao comando do time do Brasil.