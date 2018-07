Selic não subirá tão cedo, dizem especialistas A taxa básica de juros, a Selic, deve permanecer estável nos próximos meses, mesmo com o reaquecimento da economia e as perspectivas de novas pressões sobre a inflação em 2010. A avaliação é do economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Ele previne, no entanto, que para o ano que vem podem começar a aparecer riscos no cenário, principalmente no que diz respeito a juros. "Entretanto, não podemos esquecer que o hiato do produto (diferença entre o PIB real e o PIB potencial) deve começar a virar um problema apenas no fim de 2010, e os preços administrados serão uma força importante para segurar a inflação também."