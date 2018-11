Selo Aqua certificará construções hospitalares sustentáveis

De acordo com o professor Manuel Carlos Reis Martins, coordenador do Processo Aqua na Fundação Vanzolini, a certificação permitirá a novas construções do setor maior controle da qualidade sanitária dos ambientes e também benefícios econômicos, como a redução do consumo de água e energia elétrica das edificações.

A certificação Aqua é baseada em 14 critérios de sustentabilidade, que abrangem a concepção, o projeto, a construção e a fase de uso dos empreendimentos. Os imóveis passam por auditorias antes de receber o selo.

Com o selo Aqua, existem 14 empreendimentos certificados e outros 25 em processo de receber as auditorias. Estão certificados ou em processo de obtenção do selo duas escolas estaduais na capital paulista - nos bairros da Luz e da Vila Brasilândia -, além de supermercados, templos religiosos e edifícios de escritórios e conjuntos residenciais.

Mais informações sobre a certificação Aqua podem ser consultadas no site processoaqua.com.br.

MINISTÉRIO PÚBLICO

CSN deve remover lixo de aterro irregular

O Ministério Público Federal (MPF) propôs uma ação civil pública para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) remover 540 mil toneladas de resíduos perigosos de um aterro irregular em Volta Redonda (RJ). O MPF quer que os resíduos sejam transferidos do aterro Márcia I para um outro licenciado. O local do aterro irregular será cortado pela rodovia do Contorno, que já está em obra. Além da remoção do lixo, o MPF pede uma indenização de R$ 300 milhões pelos danos ambientais causados pelo aterro irregular. E propõe que, se os pedidos não forem cumpridos, seja aplicada multa diária de R$ 20 mil à CSN. O dinheiro seria destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

CLIMA

Secretária de Cancún cobra mais rapidez

Christiana Figueres, secretária executiva da Convenção do Clima da ONU, cobrou dos países agilidade para pôr em prática o acordo de Cancún e detalhes sobre o financiamento para os países pobres. "Espero decisões rápidas para apontar o conselho do Fundo Verde."