Selo postal da Estátua da Liberdade mostra estátua de Las Vegas

O colecionador indagou se as autoridades tinham consciência de que a foto constante no selo não era da famosa estátua de Nova York, mas de uma réplica menos famosa dela, feita de fibra de vidro e espuma de poliestireno e erguida diante de um cassino de Las Vegas.

As autoridades ignoravam o fato.

"Lamentamos ter cometido o erro", disse na sexta-feira um representante do Serviço Postal.

O selo postal de primeira classe, que mostra uma imagem fechada do rosto e da coroa da "Lady Liberty", foi emitido em dezembro, segundo um anúncio sobre o símbolo "mundialmente reconhecido" dos Estados Unidos.

O anúncio descreveu a estátua como tendo sido um presente do povo da França, criado pelo escultor Frederic-Auguste Bartholdi, que tem 93 metros de altura e fica na Ilha Liberty, ao largo da extremidade de Manhattan, e é "um símbolo de liberdade política e democracia para milhões de pessoas em todo o mundo."

Nada disso se aplica à réplica, com metade do tamanho da estátua original, erguida diante do Hotel & Casino New York-New York, em Las Vegas.

(Reportagem de Jonathan Allen)