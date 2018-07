Selos especiais comemoram Pequim 2008 e Londres 2012

Um conjunto especial de quatro selos está sendo lançado em conjunto pelos correios da Grã-Bretanha e da China para marcar a entrega da bandeira olímpica de Pequim para Londres. A Olimpíada de Pequim termina no domingo e a capital britânica sediará os próximos Jogos em 2012. Na cerimônia de encerramento, a bandeira olímpica será passada às mãos britânicas. Os selos mostram imagens das duas cidades, como o estádio Ninho de Pássaro, onde estão sendo disputadas as provas de atletismo em Pequim. Os selos começaram a ser vendidos na Grã-Bretanha e China nesta sexta-feira. O novo e o velho Os quatro selos trazem os cinco aros olímpicos. O conjunto mostra construções novas e antigas das duas cidades. O estádio Ninho de Pássaro - com capacidade para 100 mil pessoas - e o London Eye - a famosa roda gigante de Londres - simbolizam as novas construções. Os prédios históricos representados nos selos são a Cidade Proibida chinesa e a Torre de Londres. "Estes selos são especiais não só porque celebram os maravilhosos Jogos de Pequim, como também abrem nosso apetite para o que ainda tem por vir quando a Grã-Bretanha assumir a honra." O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, e o prefeito de Londres, Boris Johnson, estarão em Pequim no domingo para a cerimônia de encerramento. Na quinta-feira, Johnson disse que os organizadores de Londres de 2012 não se sentiram intimidados pelo "espetáculo" dos Jogos de Pequim. Entre as celebridades britânicas que participarão da cerimônia de encerramento em Pequim estão o jogador de futebol David Beckham e os músicos Leona Lewis e Jimmy Page. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.