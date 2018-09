Selos raros de Audrey Hepburn são vendidos por valor recorde em leilão

Maioria dos selos foi destruída porque filho de atriz vetou comercialização

Uma folha com 10 selos raros mostrando a atriz Audrey Hepburn no filme Bonequinha de Luxo (Breakfast at Tiffany's)foi leiloada em Berlim neste sábado por US$ 600 mil - o equivalente a R$ 990 mil.

Em 2001, o serviço postal alemão imprimiu 14 milhões de selos com a imagem de Holly Golightly, personagem de Hepburn no filme, com um cigarro entre os dedos.

No entanto, quase todos os selos foram destruídos porque o filho da atriz, Sean Hepburn Ferrer, vetou sua comercialização. Ele alegou que a foto havia sido alterada.

Segundo a agência de notícias alemã Dapd, Ferrer afirmou que na foto original sua mãe estava segurando um óculos de sol e não uma piteira.

Crianças na África

Ferrer autorizou o leilão por ser um evento beneficente. Dois terços do valor arrecadado irá para a Fundação Audrey Hepburn para a Infância, que ajuda a educar crianças na África. O restante irá par a Unicef.

"O fato de algo que pertencia à minha mãe poder agora ajudar crianças necessitadas em todo o mundo é simplesmente fantástico", disse Ferrer, que é diretor da fundação.

"Pudemos transformar um processo que começou com o pé esquerdo em algo extremamente positivo."

Estrelas

O serviço postal alemão imprimiu os selos como parte de uma série que retratava estrelas do cinema.

Após o veto do filho da atriz, uma das folhas que foram oficialmente preservadas foi para os arquivos do correio alemão. A outra está exposta no Museu Postal da Alemanha.

Duas outras folhas - contendo 20 selos no total - desapareceram. Desde então, cinco desses selos foram leiloados, por valores que variam entre R$ 144 mil e R$ 400 mil.

Os selos leiloados neste sábado pertenciam ao próprio Ferrer, que guardou a folha enviada pelo governo alemão em 2001.

Para valorizar a folha que foi à leilão, ele assinou um contrato com autoridades alemães, garantindo que as duas folhas que estão sob os cuidados do governo não serão vendidas até 2040.