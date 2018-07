Sem acertadores, Dupla Sena acumula São Paulo, 10 - Não houve vencedores em nenhuma das duas faixas principais do concurso 734 da Dupla Sena, que teve os números sorteados nesta terça-feira, 10, pelo Caminhão da Sorte. O sorteio foi realizado em Ilhéus, na Bahia. O prêmio para a Sena do Primeiro Sorteio ficou acumulado em R$ 484.756,40. A Quina do Segundo Sorteio foi acertada em 19 apostas e vai pagar premiação individual de R$ 4.550,24. A Quadra, com 1.110 acertadores, vai render R$ 77,89 a cada um. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado dia 13, é de R$ 700 mil. Os números sorteados foram: Primeiro Sorteio: 04 - 08 - 15 - 19 - 21 - 49 Segundo Sorteio: 01 - 08 - 11 - 24 - 31 - 45.