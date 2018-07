Sem acordo, bancários decidem 'intensificar' greve

A greve já levou ao fechamento de mais de 9 mil agências e centros administrativos nos 26 Estados e no Distrito Federal, de acordo com balanço divulgado no site da entidade, que alega reunir 123 sindicatos e 10 federações.

"Na reunião desta sexta, o Comando Nacional avaliou que o crescimento da greve é consistente em todo o país, principalmente nos bancos privados, e orientou os sindicatos a intensificarem a mobilização em todas as bases, de forma a forçar a Fenaban a romper o silêncio e retomar as negociações", disse a Contraf em nota em sua página na Internet.

Os bancários reivindicam 5 por cento de aumento real no reajuste salarial, e acreditam que a proposta única apresentada pela federação dos bancos, de aumento real de 0,58 por cento, é insuficiente.

De acordo com o sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e região, uma nova assembleia para debater a greve será realizada na segunda-feira.

(Por Sérgio Spagnuolo, no Rio de Janeiro)