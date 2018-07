Sem acordo, BCE não dará mais empréstimos a bancos gregos, diz Liikanen Um acordo para prorrogação do acordo de resgate à Grécia deve ser obtido no final de fevereiro ou o Banco Central Europeu não poderá continuar dando empréstimos aos bancos do país, disse o membro do conselho do BCE Erkki Liikanen neste sábado.