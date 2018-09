Sem acordo, músicos da OSB deverão ser demitidos

Ontem, foi realizada uma reunião no Ministério do Trabalho entre instrumentistas, representantes da Fundação OSB e seus advogados, mas não houve acordo. A OSB propôs a reabertura de seu Plano de Demissão Voluntária (PDV), enquanto os músicos tentavam reverter a necessidade de se submeter às provas.

"Toda orquestra sinfônica do mundo quer melhorar, mas não se consegue isso fuzilando metade dos músicos", lamentou o primeiro flautista Renato Axelrud, na OSB há 30 anos. "Estamos frustrados. A OSB é um projeto de vida de muita gente e nossa avaliação é tocar para o público", disse o spalla (primeiro violino) Michel Bessler, 35 anos de OSB.

Entre os músicos, há gente premiada e professores de renome. Eles não compareceram às provas porque discordam do modo como foram estabelecidas: sem diálogo, no início das férias, com data e repertório definidos pela direção. Trinta e cinco fizeram; parte deles, estrangeiros que temem não conseguir permanecer no Brasil se perderem o vínculo empregatício. Seis apresentaram atestados médicos e deverão ter o exame remarcado.

O maestro Roberto Minczuk, diretor artístico e regente titular da OSB, disse que "a avaliação se faz num contexto mais amplo, em que o histórico de cada músico é levado em consideração. As audições têm como objetivo identificar as deficiências, para que eles possam se aperfeiçoar."