Sem acordo, reunião de biodiversidade segue em debate A Conferência das Partes sobre Biodiversidade (COP-10), que estava marcada para terminar hoje, em Nagoya, no Japão, já se estende pela madrugada de sábado (horário local). Segundo informações do ministério do Meio Ambiente, à 0h50, ainda não havia previsão de encerramento. A grande maioria das delegações dos países continua na plenária, inclusive a brasileira, com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, participando das discussões.