Sem Adriano, Love brilha e Fla vence Adriano não fez falta nenhuma. Do Rio, deve ter assistido à vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Caracas, na Venezuela, ontem, pela Libertadores. O time carioca assumiu a primeira colocação do Grupo 8, com 6 pontos, contra 4 da Universidad de Chile, próximo adversário, no dia 17, na casa do rival.