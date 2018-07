Sem apoio do PDT, Lupi vê sua situação no governo se deteriorar

No Palácio do Planalto, a expectativa era de que Lupi novamente conseguisse unir o PDT em sua defesa, como fez na semana passada, o que daria mais tranquilidade para que a presidente Dilma Rousseff o mantivesse na pasta.

Contudo, durante audiência pública com Lupi no Senado, os senadores pedetistas Pedro Taques (MT) e Cristovam Buarque (DF), disseram ao ministro que ele deveria deixar a pasta.

Ao final da audiência, o presidente do partido, deputado André Figueiredo (CE), tirou mais um pouco do apoio que restava ao ministro.

"O partido tem uma coisa que o une, que é a certeza de estar na base da presidenta Dilma. A questão da conveniência ou não de (o ministro) ficar no cargo é uma opinião que está bastante clara que tem uns que defendem e outros que não defendem", afirmou aos jornalistas explicitando a divisão do PDT.

Oficialmente, a reunião da Executiva do partido foi cancelada porque o secretário-geral da legenda, Manoel Dias, está em tratamento médico e não foi autorizado pelos médicos a viajar de Santa Catarina para Brasília. "Não temos quórum", disse Figueiredo.

"O partido na verdade não vai neste curto prazo tomar nenhuma decisão formal a nível de partido e não há essa previsão (para um posicionamento)", acrescentou Figueiredo, adicionando que se o PDT não quer constranger o ministro pedindo sua saída e nem pressionar a presidente exigindo a manutenção de Lupi.

Uma fonte do Palácio do Planalto disse à Reuters que a presidente não quer trocar mais um ministro para ter mais possibilidades de mudanças na reforma ministerial prevista para o início de 2012. Contudo, se o ministro perdesse a sustentação do partido, essa troca poderia ocorrer antes do planejado.

Desde junho, seis ministros deixaram o governo Dilma, cinco deles em meio a denúncias.

Segundo essa fonte, que falou sob condição de anonimato, o próprio PDT já estaria pensando que é melhor trocar o ministro agora e contar com a possibilidade de Dilma nomear um pedetista definitivamente do que correr o risco de brigar por Lupi e, no início de 2012, perder o Ministério do Trabalho e ficar com uma pasta de menor importância.

Parte do PDT, inclusive Figueiredo, acha que o partido deveria deixar o governo agora, preservar sua imagem, e se for possível retornar à Esplanada apenas na vindoura reforma ministerial, mesmo que seja num posto de menor expressão.

Dilma recebeu o relatório com as declarações do ministro na audiência no Senado após cerimônia no Palácio do Planalto no fim da amanhã desta quinta, e deve decidir sobre o futuro de Lupi nos próximos dias.

MINISTRO NEGA TER MENTIDO

Lupi vem tendo de dar esclarecimentos sobre denúncias desde a semana passada, quando a revista Veja apontou suposto esquema de arrecadação de propinas junto a organizações não-governamentais, cujos recursos seriam destinados ao PDT, partido do qual Lupi é presidente licenciado.

Essas denúncias levaram Lupi a prestar esclarecimentos à uma comissão da Câmara na semana passada, quando afirmou não ter relações com o empresário e dirigente de ONG Adair Meira e negou ter voado em aeronave providenciada por ele em 2009. Meses depois do voo, a ONG de Meira assinou convênios com a pasta.

No fim de semana, no entanto, a mídia divulgou fotos em que o ministro figurava ao lado de Meira descendo de um avião. Em nota, o Ministério informou que a aeronave foi providenciada pelo diretório regional do PDT no Maranhão, versão posteriormente negada por dirigentes da sigla no Estado.

Durante nova audiência, desta vez em comissão do Senado, nesta quinta, Lupi negou ter mentido aos deputados sobre não ter relações com Meira, e sustentou que a aeronave foi providenciada por Ezequiel Nascimento, um ex-secretário do Ministério, que convidou o empresário para o voo.

Para a oposição, a divulgação das fotos colocam sob suspeição a fala do ministro da semana passada. Tanto que líderes do PSDB apresentaram representação à Procuradoria Geral da República (PGR) para que investigue a existência de crime de responsabilidade.

(Reportagem adicional de Maria Carolina Marcello)