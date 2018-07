Sem baixas no CQC

A Band pretende amarrar os meninos do CQC com contratos mais longos. Em meio a tantos boatos de assédio da concorrência, a emissora resolveu acelerar o processo de renovação e aumentar a duração dos novos contratos dos sete integrantes do programa, que vencem em dezembro. A ideia na rede é fechar contratos de dois anos ou mais com cada um dos integrantes. Os acordos anteriores tiveram apenas um ano de duração.

A renovação do cabeça do CQC, Marcelo Tas, é a mais adiantada até agora. Danilo Gentile chegou a ser procurado pela Record, mas também deve ficar na Band, assim como Marco Luque, que despertou o interesse da Globo.

Os demais, apesar da boataria, não tiveram propostas concretas de nenhuma emissora. Resumindo: a trupe não deve se desfazer como andam espalhando por aí.

Para o comando da Cuatro Cabezas, produtora da atração, os integrantes do CQC são substituíveis, a exemplo do que aconteceu nas baixas do formato em outros países.

Na Band há quem acredite que se houver alguma perda, a vaga será preenchida com candidatos do concurso em andamento do CQC, que busca um oitavo integrante.