Sem caminhão, cresce 11% a frota de utilitários em SP A restrição de caminhões teve impacto direto no aumento da frota de utilitários da capital paulista. Entre maio de 2008 (um mês antes do início da medida adotada pela Prefeitura) e maio deste ano, o número de veículos de carga de menor porte cresceu quase cinco vezes mais que o de caminhões. De açodo com os dados obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo, com base no?Resumo Mensal? da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a frota de utilitários da capital passou de 561,9 mil para 624,4 mil, uma alta de 11% (no Estado, a alta foi de 9%). Enquanto o número de caminhões nas ruas subiu 2,99% (no Estado, foram 4,9%), chegando a 166,6 mil veículos no mês passado.