Sem carro no Largo 13, ônibus dobra velocidade A velocidade média dos ônibus que circulam no Corredor Santo Amaro, na zona sul da capital, dobrou nos primeiros dias de operação da zona livre de carros da cidade, criada na região do Largo 13 de Maio. É o que disse nesta quinta-feira o secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto.