Sem chance de recuperação...

FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS

São Paulo

O Hospital São Paulo não respondeu.

A sra. Ana Cristina, sobrinha da sra. Odila, informou que ela permanece no hospital e continua no mesmo estado.

Confusão do INSS

Em 2000 estava de licença-maternidade e a empresa pagava para o INSS o meu salário, que me repassava o dinheiro. Segundo o órgão, essa medida foi feita para evitar fraudes. Na mesma época, tive um

dissídio salarial e, se estivesse recebendo a licença direto

da empresa em que trabalhava, esse dissídio teria sido repassado para mim. Reuni toda a documentação necessária e fui ao INSS para me informar se eles pagariam a diferença entre o valor depositado e o valor com dissídio. Eles disseram que sim e protocolaram minha solicitação com cópia de todos os documentos.

Nove anos depois, o único contato que obtive do INSS foi para me cobrar uma dívida. Verifiquei que o funcionário que protocolou a solicitação não entendeu o pedido e tive de refazer a solicitação.

CRISTIANE DO CARMO L. COLNAGO

São Paulo

O INSS não respondeu.

Taxas bancárias

Estive na agência Pedroso de Moraes da Caixa Econômica Federal, em 3 de novembro, para sacar meu FGTS. Como o valor era inferior ao mínimo exigido para fazer uma transferência eletrônica disponível (TED), tive de desembolsar R$ 13,50, pois pedi ao funcionário que depositasse o valor em minha conta corrente em outro banco. Achei um absurdo ter de pagar essa tarifa ou ter de sacar o dinheiro - correndo o risco de ser assaltada na porta da agência! Aliás, isso tem ocorrido com diversas pessoas ultimamente. É dessa forma que a Caixa Econômica Federal mostra o quanto se preocupa com seus clientes? Questionado sobre o valor da tarifa, o funcionário não soube responder. A única justificativa foi que ele não poderia deixar de cobrá-la por causa de "normas internas". Gostaria de saber do banco o motivo da cobrança.

BARBARA C. DE MELLO

São Paulo

A Assessoria de Imprensa da Caixa Econômica Federal informa que os serviços prestados estão sujeitos a cobrança de tarifas.

A Caixa esclarece ainda que, como instituição financeira, cumpre o determinado na Resolução 3.518 do Banco Central, de 6 de dezembro de 2007, inclusive no art. 9.º, parágrafo IV, na divulgação pública de suas tarifas e tabelas de serviços prestados.

Bloqueios no trânsito

Espero que neste ano as autoridades responsáveis pelo trânsito

de São Paulo não cometam a mesma insensatez do ano passado, quando implantaram um "esquema especial de trânsito", com bloqueios em várias avenidas e ruas nos arredores da árvore de Natal montada em frente ao Parque do Ibirapuera. Isso, por si só, causou enormes congestionamentos e problemas de locomoção de toda ordem, contrariamente aos anos anteriores em que os carros e pedestres circularam livremente, com razoável fluidez, sem os chamados "esquemas de trânsito" que nada facilitam, somente complicam. Por favor, não inventem. A população agradece.

ROBERTO BOTKOWSKI

São Paulo

