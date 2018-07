Sem chuva, Red Bull é a mais veloz do dia O clima permitiu e pilotos e equipes começaram a conhecer, ontem, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, o verdadeiro potencial de velocidade de seus carros, ao treinarem bem mais leves, com pouca gasolina. E a Red Bull mostrou sua força. Mark Webber, com o modelo RB6-Renault, estabeleceu a melhor marca do dia, o primeiro sem chuva desde quarta-feira, com 1min19s299, tendo completado 115 voltas.