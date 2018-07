Sem citar mensalão, PT vê 'intensa campanha' para criminalizar partido

Em resolução aprovada pelo diretório nacional da legenda, o PT destacou a eleição de 626 partidos pela sigla, os 17,2 milhões de votos que recebeu e o fato de estar na disputa do segundo turno em 22 cidades.

"Nosso desempenho nas eleições municipais ganha ainda maior significado, quando temos em conta que ele foi obtido em meio a uma intensa campanha, promovida pela oposição de direita e seus aliados na mídia, cujo objetivo explícito é criminalizar o PT", afirmou a resolução petista, publicada no site da legenda.

"Mas a voz do povo suplantou quem vaticinava a destruição do Partido dos Trabalhadores."

Nesta semana, no julgamento do mensalão no Supremo, foram condenados os membros do chamado "núcleo político" do esquema de desvio de dinheiro público para compra de apoio político ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso.

Esse núcleo era formado pelo ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, o ex-presidente do PT José Genoino, e o ex-tesoureiro da sigla Delúbio Soares.

Durante a reunião do diretório nacional, Genoino se disse "indignado" com sua condenação, disse que o Supremo errou e anunciou que deixará o cargo de assessor que ocupa no Ministério da Defesa.

Em sua resolução, o PT também comemorou a reeleição do presidente venezuelano, Hugo Chávez, para um terceiro mandato no último domingo, quando também foi realizado o primeiro turno da eleição municipal no Brasil.

De acordo com o documento, a vitória de Chávez, há quase 14 anos no comando da Venezuela, confirma "a força da esquerda democrática, popular e socialista latino-americana e caribenha".

(Por Eduardo Simões)