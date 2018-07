Sem CNH, homem atropela e mata mãe no interior de SP

Uma tragédia familiar aconteceu nesta quinta-feira, 30, no Jardim Centenário, em Ribeirão Bonito, na região de Ribeirão Preto. Sem carteira de habilitação, Luís Pessoa Ferreira saía de casa com o carro, em marcha à ré, e não viu que sua mãe, Isabel Ribeiro Pessoa, estava varrendo a calçada. Ele se assustou e, ao invés de brecar, acelerou ainda mais o veículo, prensando a mãe contra o poste de iluminação. Isabel foi levada ao Pronto-Socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. Na delegacia, Luís, de 44 anos, informou ao delegado Marco Aurélio Gonçalves Costa que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O delegado vai aguardar o laudo do Instituto Médico-Legal (IML) de São Carlos. O boletim de ocorrência foi registrado como acidente de trânsito seguido de morte, mas Luís deverá responder processo por homicídio culposo (sem intenção de matar) de Isabel, de 70 anos. Ele ficará em liberdade.