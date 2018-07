Sem concluir Doha, crise continuará, diz OMC

Lamy agora levará a mensagem à cúpula do G-20, no fim da semana, de que a crise continuará se nada for feito em relação às negociações. Em um recado velado ao governo americano, que não fez até hoje uma proposta de liberalização na OMC, Lamy deixará claro que países precisam mostrar liderança no processo. E isso seria traduzido em flexibilidade em suas posições negociadoras.

O Brasil deixou claro que, pelo ritmo do processo, não há como fechar um acordo em 2010 e identifica explicitamente a Casa Branca pela falta de avanço e pela insistência de pedir apenas a abertura dos mercados emergentes.

Outro recado que o G-20 receberá é que os investimentos continuarão em queda no restante do ano, mesmo com os sinais positivos da economia mundial. Os dados foram publicados ontem pela ONU. Nos seis primeiros meses de 2009, as economias do G-20 receberam investimentos 40% abaixo dos níveis de 2008. Para o ano, o volume de investimentos para esse grupo deve chegar a US$ 700 bilhões, contra uma volume total no mundo que irá variar entre US$ 900 bilhões a US$ 1,2 trilhão.