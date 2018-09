Sem convites para o casamento real? Procure emprego no palácio

A rainha Elizabeth publicou dois anúncios de emprego em seu site (www.royal.gov.uk), pedindo um Assistente Geral (Sala de Café) e um Assistente Geral (Lavagem de Louça).

Os dois cargos pagam cerca de 14 mil libras (22.700 dólares) por ano, e os funcionários trabalharão na residência da rainha, o Palácio de Buckingham, em Londres, mas as duas pessoas que forem contratadas também terão que deslocar-se para outras residências reais espalhadas pelo país.

O lavador de louça será encarregado da "limpeza do restaurante para funcionários e das áreas de lavagem de louça", e o outro funcionário integrará uma equipe responsável por arrumar bandejas de chá, café e desjejum "com as porcelanas e os copos corretos".

Caso esses empregos oferecidos não o atraiam, a rainha também procura alguém interessado em ganhar até 75 mil libras por ano para ser Chefe de Viagens Reais, com o encargo de organizar as viagens da família real com vistas a minimizar custos e prejuízos ao meio ambiente.

(Reportagem de Michael Holden)