Sem cotas, Senado aprova Estatuto da Igualdade Racial O plenário do Senado aprovou hoje o projeto que institui o Estatuto da Igualdade Racial no País. O texto agora seguirá para sanção presidencial para entrar em vigor. Um dos pontos que viabilizou a aprovação foi a retirada do estatuto de cotas para negros na educação, nos partidos políticos e no serviço público.