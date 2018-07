Virgem aos 40 anos, O'Brien (John Hawkes) é contratado para escrever um artigo sobre a vida sexual de deficientes físicos. Então, com o aval de um padre (William H. Macy), ele é apresentado a Cheryl, especialista na prática do sexo com fins terapêuticos.

Bem-humorado, o filme dirigido por Ben Lewin tem seu ponto alto na interação entre os protagonistas. Indicada ao Oscar de

melhor atriz coadjuvante, Helen Hunt expõe com louvor os dilemas da profissão de sua personagem. RV