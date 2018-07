Sem energia há 2 dias, moradores protestam em BH Moradores do Bairro Salgado Filho, na região Oeste de Belo Horizonte (MG), e do conjunto Zilah Spósito, na zona norte da capital, fizeram protestos com queima de pneus no fim da manhã de hoje por causa da falta de energia na região. As comunidades estão sem luz desde o início da noite de quinta-feira, quando um vendaval seguido de um temporal castigou boa parte do Estado.