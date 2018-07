Sem engano

Salvo os que pretendem enganar a si mesmos, ignorando a força que fizeram e o empenho com que se meteram nos problemas, aqueles humanos que ainda tiverem um mínimo de bom senso reconhecerão seu dom criativo, assumindo que do mesmo surgiram as dificuldades. É apenas o caso de reorientar essa força que, por ser ignorada, produz desânimo, depressão e pede ao Altíssimo o que o mesmo não deve outorgar. O mundo que abominamos e que atenta contra nosso idealismo é fiel reflexo da displicência com que tratamos assuntos de suma importância no passado. Se nos governos do mundo se empossou o crime, isso é nossa responsabilidade e nos desanimar perante a titânica tarefa de reverter o erros seria o mesmo que abster-se de lutar por viver.

ÁRIES 21-3 a 20-4

As pessoas estão acostumadas a ver você dando o pontapé inicial e tomar as atitudes necessárias para que tudo fique em movimento. Por isso, não é raro que elas se acomodem na situação e façam sempre menos do que podem.

TOURO 21-4 a 20-5

Certas coincidências aceleraram o curso de alguns projetos que, agora, se aproximam da vitória. Este é o momento certo de lembrar-se das pessoas que participaram da caminhada, fazendo o possível para beneficiá-las também.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Você não precisa realizar todas as suas grandiosas ideias, mas pelo menos deve escolher uma e abraçar essa causa, sacrificando tudo de si para realizá-la. Isso, com certeza, fará com que sua vida valha a pena.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Quando as coisas se complicam, isso não quer dizer que você esteja passando por um momento ruim. Pelo contrário, perante as limitações e complicações você terá a oportunidade de demonstrar seu verdadeiro valor.

LEÃO 22-7 a 22-8

A Justiça não é uma instituição punitiva, mas regulamentadora do melhor espírito possível para os relacionamentos humanos. A confusão entre regras e punição é feita por uma humanidade que não sabe bem o que busca.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Menos exigências

e mais concessões, apenas isso garantirá bons relacionamentos. Ainda mais, fazendo parte de bons relacionamentos seu valor pessoal aumentará, porque uma alma vale quanto valem seus relacionamentos.

LIBRA 23-9 a 22-10

Imagine agora: será que haveria algo mais molesto do que carregar desejos e nada fazer para realizá-los? Isso seria como ter um tigre enjaulado no quintal, tendo você de alimentá-lo sem nada receber em troca.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A vida não descansa, o tempo inteiro manifesta beleza, vibração e seu inefável plano, do qual sua alma faz parte ainda que inconscientemente. Se a vida não descansa, por que nossa humanidade descansa tanto?

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Muitas coisas novas você gostaria de fazer, envolvendo-se em aventuras vibrantes. Porém, há obrigações e compromissos que não poderiam ser deixados de lado em nome de aventuras. O abandono das obrigações seria inaceitável.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Será importante você tomar a atrevida iniciativa de colocar em marcha suas pretensões, a despeito de não ter segurança absoluta de serem as condições propícias ou não. Só o movimento confirmará isso.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Poderia ser tudo simples, mas não é. Onde houver humanos haverá complicação também, porque apesar de todo mundo poder entrar em acordo e lutar pela mesma bandeira, há também o egoísmo que mutila a realidade unificada.

PEIXES 20-2 a 20-3

As melhores coisas que nossa humanidade inventou foram provocadas por sérias limitações e constrangimentos. A partir dessa constatação, veja com novos olhos suas limitações particulares

e tente superá-las já.