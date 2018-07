Sem falar com fãs, Madonna curte piscina de hotel no RJ

Na tarde deste sábado, a cantora americana deverá ir até o local do show, na Barra da Tijuca, para a passagem de som e ajustes finais. No trajeto, a ela terá a companhia de ao menos 30 seguranças, que acompanham a equipe na estadia no Rio. Eles andam armados, segundo informações da produção, e alguns seriam policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), cedidos pelo governo do Estado.

No final da manhã, um fã mais alterado soltou fogos de artifício em frente ao hotel para chamar a atenção da cantora. Ele foi abordado pelos seguranças e um pequeno tumulto chegou a interromper o fluxo de veículos na Avenida Vieira Souto, onde o hotel está localizado, em Ipanema. Com o barulho dos fogos, a cantora apareceu na janela do hotel, atrás das cortinas. Os filhos e parte da equipe que estava na piscina também foram até a sacada para conferir a movimentação.

Madonna se apresenta neste domingo no Rio e já na segunda-feira deixa a cidade em direção à São Paulo, onde também se faz show na quarta-feira. Antes, porém, ela participará de uma palestra do rabino Michael Perj, que a acompanha na viagem e falará para simpatizantes da Cabala em um evento na Gávea, zona sul do Rio. A cantora também se apresentará em Porto Alegre, no dia 9.S