Sem fiscalização, motor turbinado se espalha por SP

Equipamentos de iluminação usados pela polícia, sirenes e alto-falantes são adquiridos por cerca de R$ 200 na Rua Santa Ifigênia. Com eles, é possível abrir caminho em congestionamentos, criar sensação de pânico nas ruas e despistar perseguições. "É uma irresponsabilidade. Diante de uma irreal situação de emergência, motoristas mudam o comportamento. Pode haver avanço de semáforo, aumentando o risco de colisões", diz Mauro Augusto Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet).

Os motores turbinados, porém, representam a customização mais perigosa. Por cerca de R$ 6 mil, empresas "preparadoras" vendem kits de peças capazes de triplicar a potência. "É uma alteração que nasceu para suprir a vontade de colecionadores, mas, infelizmente, pode virar incentivo ao crime", alerta o capitão Sérgio Marques, porta-voz da Polícia Militar. Segundo ele, é comum flagrar assaltantes usando carros tunados para fugir em alta velocidade.

Dono de um Gol GTS 1987 com 300 cavalos a mais do que o original, P.R., de 26 anos, gastou R$ 30 mil para turbiná-lo. Dispensou, no entanto, as adaptações necessárias no freio - um risco para ele e os demais motoristas. "É como dirigir uma cadeira elétrica. Acelera tudo, mas nunca sabe se vai parar." O veículo chega a 240 km/h.

Mais velozes, os veículos viram máquinas poderosas em competições ou em fugas. P.R. é adepto de rachas, que costuma praticar na Avenida Jacu-Pêssego, na zona leste, na Ricardo Jafet, na sul, e na Rodovia Ayrton Senna. "Todo mundo que faz corrida prefere sair guinchado a levar ''bucha'' (perder a competição)", explica ele, que se gaba de travar disputas com Camaros e Mustangs. Neste ano, a PM interrompeu 40 rachas no Estado.

Riscos. Mudanças em carros implicam outros perigos. Na Rua Barão de Limeira, rebaixar carroceria custa R$ 100. A solução é cortar as molas, "deixando o carro na altura que quiser", explicou o atendente de uma oficina. Há alterações menos agressivas em lojas da Avenida Duque de Caxias, como mudar a cor do carro por R$ 3 mil e instalar películas 100% escurecidas por R$ 100. "Em caso de sequestro relâmpago, a vítima pode ficar horas no poder de criminosos, sem que ninguém saiba o que acontece", alerta o capitão Marques. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.