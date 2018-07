Sem freio, caminhão de gás arrasta 17 carros em Maceió

Um caminhão carregado de gás perdeu o freio na descida da Ladeira dos Martírios e bateu em 17 veículos, incluindo um ônibus, lotado de passageiros, no centro de Maceió (AL). Ninguém morreu ou se feriu gravemente. O trânsito bloqueado nos dois sentidos da ladeira provocou congestionamentos em várias ruas da região. No final da manhã, o trânsito foi normalizado. O motorista do caminhão, Geraldo dos Santos, disse que tentou frear, mas o freio não funcionou, perdeu o controle do veículo e colidiu com os carros que vinham a sua frente e no sentido contrário. "Se eu viesse correndo, teria sido pior", disse caminhoneiro, que carregava cerca de 400 botijões de gás.