Sem freio, ônibus mata 5 e fere 77 em festa junina em AL Um acidente envolvendo um ônibus e cinco caminhões deixou cinco mortos e 77 feridos em uma festa junina no município de Pilar, na Região Metropolitana de Maceió, em Alagoas, na noite de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no fim da tarde um ônibus perdeu o freio e desceu a ladeira, atingindo pedestres e os caminhões que transportavam nas caçambas dezenas de pessoas que participariam da festa junina.