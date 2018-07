Nenhuma aposta acertou os números da faixa principal do concurso 1.036. O sorteio foi realizado hoje (10/01) na cidade de Paraíba do Sul (RJ). As dezenas sorteadas foram: 04 - 20 - 24 - 27 - 31 - 32 (primeiro sorteio) e 11 - 18 - 21 - 26 - 36 - 41 (segundo sorteio).