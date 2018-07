Sem higiene, unidade da USP volta a suspender aulas

Os funcionários alegam não ter recebido o salário do mês de março. Segundo a reitoria, não foi feito o repasse da verba pois a empresa União, contratada para prestar o serviço, está inadimplente com o poder público, e a USP não pode remunerar empresas nessa condição. A universidade, que rescindirá o contrato com a empresa, diz que efetuou o pagamento em juízo. Ontem, os funcionários terceirizados fizeram um protesto em frente à reitoria da universidade.