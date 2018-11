Sem integração, Estação Pinheiros do Metrô abre hoje A Estação Pinheiros da Linha 4-amarela do Metrô de São Paulo começa a operar hoje, às 10h, com projeto que prioriza tecnologia. No entanto, a inauguração não terá itens que facilitariam a vida do usuário, como a integração com a Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o terminal de ônibus anexo, banheiros públicos, sinal de celular e wireless (internet sem fio). O local também é o mesmo onde uma cratera em 2007 matou sete pessoas, na maior tragédia já registrada no Metrô.